7 arestado sa pagsuntok sa pulis sa Tondo

Watch more on iWantTFC

Umawat lang sa ini-report na nangyayaring riot sa Tondo, Maynila ang isang pulis pero nadamay pa siya at binugbog din ng grupo ng mga suspek.

Kinilala ang pulis na si PCpl. Marvin Floyd Aguilar.

Rumesponde siya matapos makatanggap ng tawag ang Barangay 101 na may nangyayaring gulo sa parte ng Mel Lopez Boulevard o R10.

Inabutan niya at ng mga taga-barangay ang isang grupo na nagkakainitan na sa inuman.

Sinubukang pakalmahin ni PCpl. Aguilar ang isa sa mga nakainom pero bigla na lang niyang sinuntok ang pulis.

Pagbagsak ng pulis na naka-sibilyan, bumunot ang lalaki ng baril at tinutukan ang pulis.

Pero hindi ito pumutok at nagkaroon ng pagkakataon si Pcpl. Aguilar na barilin sa paa ang lalaking nakainom.

Sugatan ang suspek na agad itinakbo sa ospital.

Arestado ang lalaking nanakit sa pulis pati ang anim pa niyang kasamahan.



Patong-patong na kasong direct assault, attempted murder, murder, Breach of Peach, Drinking in Public Places at illegal possession of firearms and ammunition ang haharapin nila.



ABS-CBN TeleRadyo, Dec. 14, 2021