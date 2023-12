Tubo ng Maynilad, pumutok sa bahagi ng Legarda

Watch more on iWantTFC

Pumutok ang linya ng tubig sa Barangay 412 dahilan para isara ang bahagi ng Legarda Street sa Maynila nitong Miyerkoles ng madaling araw.

PANOORIN: Nasira ang linya ng tubig ng Maynilad sa Barangay 412 sa Maynila kaya hindi madadaanan ng mga sasakyan ang kahabaan ng Legarda Eastbound dahil sa pag bulwak ng tubig. @ABSCBNNews pic.twitter.com/6gouuxZtor — Karen De Guzman (@_KarenDeGuzman) December 12, 2023

Ayon kay Punong Barangay Raymond Ramillano, mag-a-alas tres ng madaling araw naiulat ang nasirang tubo ng Maynilad sa lugar.

Abot-tuhod ang taas ng tubig kaya hindi na ito madadaanan ng anumang uri ng sasakyan.

“Hindi na po ito passable for any kinds of vehicle kasi delikado na po, may mga bitak na po ‘yung lupa na kalsada,” sabi ni PB Ramillano.

“‘Yung nasa island po ng LRT kung makikita niyo po, may mga halaman po diyan saka puno, nawala na po ‘yung lupa kasi parang doon po sa ilalim ng island is meron pong leak. Kaya ‘yung mga lupa, lumabas na rin po dito,” dagdag niya.

Binabantayan ngayon nila ang Estero de San Miguel na nagsisilbing catch basin ng baha dahil tumataas na rin ang tubig sa ilog kung saan may mga residente na nakatira malapit doon.

Inaabisuhan nila ang mga estudyante na papasok sa eskwelahan na gumamit muna ng alternatibong ruta.

“‘Yung mga estudyante po ng Claro M. Recto High School, informing po na umikot po sila sa ibang way para makapasok po sila ng eskwelahan,” ayon kay PB Ramillano.

Nakaantabay naman ang mga tauhan ng MMDA para mangasiwa sa daloy ng trapiko gayung sarado ang bahagi ng Legarda papuntang Sta. Mesa.

Wala pang binibigay na pahayag ang Maynilad kaugnay sa nangyaring pagkasira ng kanilang tubo.