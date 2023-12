PCG rumesponde sa nabanggang Taiwanese fishing vessel

Watch more on iWantTFC

Isang Taiwanese fishing vessel at bulk carrier na may watawat ng Bangladesh ang naiulat na nagbanggaan noong Martes (Disyembre 12, 2023) ng gabi, ayon sa Philippine Coast Guard (PCG).

Sa ulat ng PCG, nanggaling sa Changshu, China ang Bangladeshi na barko at papunta sana ito sa Muara Berau, Indonesia nang makabanggaan ang Taiwanese fishing vessel na Sheng Feng No. 12 pasado alas-9 ng gabi sa WPS na may layong 77 nautical miles sa Candon, Ilocos Sur.

Iniulat ni Commander Arthur Yang, Taiwan Coast Guard Attaché, sa PCG Command Center ang insidente, dahilan para respondehan ito ng BRP Malapascua ng PCG.

Ayon kay Yang, kinailangan ng Sheng Feng No. 12 ang portable pumps para mailabas ang tubig-dagat na pumasok matapos mapinsala ang harapang bahagi ng barko.

Bandang alas-10 ng umaga nitong Miyerkoles (Disyembre 13, 2023), natukoy na ang lokasyon ng Taiwanese fishing vessel na nasa 11 nautical miles mula sa Vigan City.

Inalalayan naman ang Sheng Feng No. 12 parating sa pinakamalapit na pier kung saan tinutukoy pa ang kondisyon ng barko at ang kaligtasan ng 5 Indonesian at 2 Taiwanese na crew members nito.