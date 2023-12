Mutual defense treaty 'di pa kailangang paganahin: AFP chief

Watch more on iWantTFC

Sa kabila ng pagiging mas agresibo ng China sa West Philippine Sea, sinabi ni Armed Forces of the Philippines chief Romeo Brawner Jr. na hindi pa kailangang paganahin ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa ngayon. Naniniwala naman si dating Associate Justice Antonio Carpio na susubok sa territorial defense ng Marcos administration ang magiging hakbang nito sa oil exploration sa Reed Bank. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Miyerkoles, 13 Disyembre 2023