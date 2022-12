Mga pribadong ospital, maaapektuhan ng pag-alis ng Pinoy nurses

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Posibleng maapektuhan ang ilang mga pribadong ospital at healthcare facility kapag mas maraming Pinoy na nars ang piliing magtrabaho sa ibang bansa, ayon sa Philippine Nurses Association (PNA) ngayong Martes.

Kasunod ito ng pahayag ng New Zealand na mas madali nilang mabigyan ng resident status ang mga dayuhang nars, kumadrona, at maging mga doktor na pipiliing magtrabaho doon.

“So sa ngayon, ang tinutugon po natin ay yung pag-a-analyze po ng datos na kung saan titingnan po natin ang pagbalanse, dahil na nga po din sa kakulangan ng ating nursing workers at kasabayan pa po nito ang pag-implement ng ating Universal Healthcare,” ani PNA President Melvin Miranda.

“Tayo po’y nakikipagtulungan sa Private Sector Advisory Council under the Office of the President po,” dagdag pa niya.

Ani Miranda, makakatulong sa karera ng mga nars ang pagtatrabaho sa ibang bansa.

Dagdag pa niya, nadagdagan na ang bilang ng mga nars sa bansa dahil sa katatapos lang ng Nursing Licensure Exam.

“With the new nursing workforce who passed the Nurse Licensure Examination this November 2022, so I think nag-add na ‘to sa nursing workforce. And I think, isa sa mga recommendation ngayon ng Department of Health-Health Human Resource Development Bureau is to increase the deployment cap,” aniya.

Nitong Setyembre, sinabi ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na tataasan niya ang bilang ng Pilipinong nurse na maaaring makapagtrabaho abroad.

Noong 2021, may 310,000 Pilipinong nars ang naitalang nagtatrabaho sa ibang bansa, ayon sa datos ng Filipino Nurses United at Department of Health.

-- TeleRadyo, 13 Disyembre 2022