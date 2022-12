Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Umapela kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Employers Confederation of the Philippines ukol sa dagdag-kontribusyon ng Social Security System na umano'y wala sa oras.

Ayon kay Sergio Ortiz Luis, ECOP president, bad timing ang dagdag-kontribusyon dahil sa inflation na nararanasan ng bansa. Aniya, dapat magkaroon ng kaunting extension o postponement sa pagtataas ng kontribusyon sa SSS.

Giit niya, maraming microbusiness ang iinda sa dagdag-kontribusyon at nakakapanghina ng loob para sa mga employer at investor ang patung-patong na dagdag sa kontribusyon.

Dagdag ni Luis, maraming hindi pa nalulutas na mga isyu ang PhilHealth kaya hindi dapat na magtaas sa kontribusyon ng mga miyembro ng SSS.

Ayon naman kay Arnel Dolendo, Trade Union Congress of the Philippines secretary general, hindi napapanahon ang pagdadagdag kontribusyon dahil mataas ang inflation at mababa ang purchasing power ng mga manggagawa.

Aniya, lalong hihirap ang buhay ng mga manggagawa kung ngayon itataas ang kontribusyon.—SRO, TeleRadyo, Dis. 13, 2022