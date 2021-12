Watch more on iWantTFC

Patay ang isang security guard matapos barilin ng mga holdaper sa mismong pinagtatrabahuang delivery company sa Caloocan.

Kita sa CCTV ng Barangay 135 na may dumating na dalawang motorsiklo maghahatingabi nitong Lunes. Isa ang sakay sa unang motor at dalawa naman sa pangalawang motorsiklo.

Dumating naman ang isa pang lalaki na naglalakad lang at lumapit rin sa mga motor. Kalaunan ay dumating rin ang ikatlong motor na may dalawang sakay.

Ayon kay Victor Bulaong, Assistant Ex-O ng barangay, kinatok ng mga suspek ang delivery company at nagpanggap na may ipapadeliver na gamit. Pero nagdiklera sila ng holdup. Binaril ang security guard na kanyang ikinamatay. May isa pang staff sa loob.

Agad tumakas ang mga suspek at sa pagmamadali muntik pa maiwan ang isa sa kanila at sumakay na lang sa ikatlong motorsiklo na paalis na rin. Nagulat ang mga tanod sa pag-angkas ng isang tao sa motor, pero di aniya nila alam na holdaper na pala ang mga 'yun.

Matapos ang nasa 15-20 mins, lumabas na ang staff ng delivery company at humingi ng tulong.

Patay ang 30 anyos na security guard.

Hinala ng mga opisyal ng barangay, posibleng may kakilala ang mga suspek lalut alam nila ang oras na walang tao sa shop.

Inaalam na ng mga pulis ang iba pang detalye ng insidente.

Hindi pa rin matukoy kung magkano ang nakuha sa delivery company.

Naiwan naman sa crime scene ang kahon na dala ng mga suspek na ginamit nila sa pagpapanggap na may ipapadeliver. Mga bao ng niyog ang laman ng kahon.



ABS-CBN TeleRadyo, Dec. 13, 2021