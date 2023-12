'Pinakamalaking sunog' sa Lapu-Lapu City, nagdulot ng matinding pinsala

Watch more on iWantTFC

Hindi bababa sa 500 na tahanan ang napinsala matapos sumiklab ang sunog sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City nitong Martes (Disyembre 12, 2023).

Ayon sa alkalde ng lugar, maaaring ito na ang pinakamalaking sunog na naitala sa naturang siyudad.

"This is the biggest fire in the history of our city," ani Mayor Junard Chan.

Dagdag ng alkalde, lagpas 20,000 residente ang naapektuhan ng sunog na umabot sa ika-4 na alarma.

Nagsimula ang sunog bandang alas-2 ng hapon at idineklarang kontrolado na matapos ang dalawang oras na pag-aapula.

Isang bahagi rin ng Pusok Elementary School ang naapektuhan ng sunog.

Patuloy pa rin ang pag-iimbestiga sa sanhi ng sunog. — Ulat ni Annie Perez