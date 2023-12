Watch more on iWantTFC

Tinalakay nina Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brawner Jr. at ng kanyang U.S. counterpart ang mas tumitinding pangha-harass ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, bilin ni Brawner sa kanyang mga tauhan—pairalin ang maximum tolerance. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Martes, 12 Disyembre 2023.