MAYNILA — Nasa 200 pamilya ang nawalan ng tirahan matapos lamunin ng apoy ang magkakadikit na bahay sa Barangay 105, Happyland sa Tondo, Maynila nitong Martes ng madaling-araw.

Sa ulat ng Bureau of Fire Protection (BFP), bandang alas-3 ng madaling-araw nagsimula ang apoy na agad itinaas sa ikalawang alarma.

“Light materials kasi ‘yan so mabilis ‘yung pag spread natin, mga kahoy, ‘yan ‘yung mga materials that made up ‘yung mga bahay,” ayon kay FSSupt. Christine Doctor-Cula, BFP-Manila District Fire Marshal.

Wala na halos naisalbang gamit ang mga residente tulad ni Marieta Inrico na inunang ilikas ang anak na may special needs.

“‘Pag tingin ko po sa bintana, nandun na po sa likod namin ‘yung sunog. Ang laki na po ng apoy, hindi na po maagapan. Kahit wala nang mahakot basta makalabas lang,” ayon kay Inrico.

Napaluha rin ang senior citizen na si Rebecca Santos matapos masunog ang bahay na kakapaayos lamang nila.

“Kapapalit lang ng bubong nun. Pinagsikapan ko ‘yun na mapalitan. Sana ‘yung mga malambot ang puso, tulungan kami na magawa ulit ang bahay namin. Napakahirap talaga,” panawagan ni Santos.

Umabot sa ikaapat na alarma ang sunog kung saan hindi bababa sa 20 fire truck ang rumesponde.

Bukod sa masisikip na eskinita, naging problema rin ng mga bumbero ang matinding daloy ng trapiko at mga sagabal sa daan.

“Heavy traffic natin tapos ‘yung mga nakabara rito sa kalsada plus ‘yung alam naman natin ‘yung tubig natin dito medyo mahina kaya nagback-up tayo, nag refill sa nearest hydrants natin,” sabi ni FSSupt. Cula.

Tumagal nang halos apat na oras bago tuluyang naapula ang apoy.

Sa inisyal na pagtataya, 120 na mga bahay ang nasunog, habang 240 na mga pamilya ang naapektuhan.

Nasa P300,000 naman ang tinatayang kabuuang pinsala ng sunog.

“Tukoy naman ng imbestigador natin kung saan pinagsimulan. ‘Yung cause of fire, under investigation pa tayo,” ayon kay FSupt. Cula.

Isang residente at isang fire volunteer ang nasugatan sa insidente.

Paalala naman ng BFP sa publiko, doblehin ang pag-iingat lalo na sa papalapit na Pasko kung kailan malimit ang paggamit ng mga palamuti.