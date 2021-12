Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Matapos ang kaniyang panalo bilang Miss Universe 1999 1st runner-up, nakapanayam ng ABS-CBN News sa pangunguna ni Korina Sanchez si Miriam Quiambao sa Amerika.

Si Janelle Bautista ang orihinal na kandidata ng Pilipinas para sa prestihiyosong beauty pageant pero dahil sa isyu sa kaniyang citizenship, napilitan siyang palitan ni Quiambao na unang nakoronahan bilang Binibining Pilipinas-World.

"I can see now that things have been unfold, the events have been unfolding and He has really planned for me to go to the Miss Universe and eventually I did win 1st runner-up so it could be as planned," kuwento ni Quiambao kay Sanchez.

Bata pa lamang, pangarap na raw ni Quiambao ang maging isang doktor pero iba ang plano sa kaniya ng Panginoon.

Ang pagsali rin niya noon sa Binibining Pilipinas ay biglaang lang rin umano.

"I was discovered on a Monday and the whole thing happened in a week, exactly five days before the final screening. It was a big risk for me but then on that Thursday, I sort of received, I don't know, I received a calling or a word from the Lord. I don't know what that is but I considered it that to be, that I feel that I have a mission in this whole thing," ani Quiambao.

Hindi naging madali ang pagsabak niya sa Miss Universe pageant. Sa gitna ng kompetisyon, aksidenteng nadapa si Quiambao habang rumarampa.

Naging usap-usapan ito dahil mistulang nagamit niya itong pagkakataon para maipakita ang kaniyang husay at abilidad bilang Pinay beauty queen.

"I had set my mind to doing that walk really well. The show must go on. It can't stop at me," pagbabahagi niya.

Panoorin ang dokumentaryong 'Miss Universe ng Buhay Namin' ng The Correspondents na unang ipinalabas sa ABS-CBN Channel 2 noong 1999.

