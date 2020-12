Reklamo sa online scam dumoble ngayong taon

Watch also in iWantTFC

Binalaan ng pulisya ang publiko laban sa online scams ngayong Kapaskuhan.

Ito’y matapos dumoble ang mga reklamo hinggil sa online scams kumpara noon nakaraang taon dahil mas marami rin ang nakikipag-transaksyon online sa gitna ng quarantine restrictions dahil sa COVID-19 pandemic.

Sinabi ni PNP Cybercrime Group spokesman Police Maj. Joseph Villaran na tumataas ang bilang ng mga nabibiktima habang papalapit ang Pasko.

“Ang mangyayari makikipag-transact sa legit na online platform then makikipag-usap outside. Doon sila magkakaroon ng transaction then hindi naman darating 'yung item o appliances na inorder nila,” sabi ni Villaran.

Payo naman ng National Bureau of Investigation, bumili ng produkto at serbisyo sa mga lehitimong platform.

“Ang tell-tale sign niya is pagka masyadong mataas ang discount i-check mo. Kapag masyadong nagmamadali, may urgency, i-check mo ulit and then leverage on the power of the internet kung mayroong activities na against dito sa marketplace na ito,” sabi ni NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo.

- TeleRadyo 12 Disyembre 2020