Transport group PISTON announced Monday plans to stage another transport strike from December 14-15.

The group is demanding that the LTFRB reconsider its decision to implement the Dec 31 consolidation deadline.

PISTON national president Mody Floranda earlier warned the transport strike could be extended depending on the government's answer.

"Magkakaroon ng transport strike ang Piston bago matapos ang 2023 sapagkat naka-deadline hanggang December 31 na lamang yung ating public transport, yung ating mga jeepney," he said in a TeleRadyo Serbisyo interview.

"Pwedeng humaba yan at magdi-depensa yan sa sagot ng gobyerno. Sana ay mapakinggan tayo ng pamahalaan, lalo na si BBM dito sa kahilingan ng mga driver at operator na manatili pa sa kanilang paghahanap-buhay at pagse-serbisyo sa ating mamamayan," he added.

Floranda warned of an impending transport crisis if traditional jeepneys are no longer allowed to register with the LTFRB.

"Pag-aralan nila kung ano 'yung magiging epekto nito sa hindi lamang sa hanay ng driver/operator kundi sa ating ekonomiya at sa ating mamamayan sapagkat. May effect saa ting ekonomiya kapag nawala ang mga traditional jeepney," he said.

