Hepe ng AFP sakay ng isa sa mga barkong binomba ng tubig ng China Coast Guard

Sakay ng isa sa mga barko ng Pilipinas na binomba ng tubig ng China Coast Guard malapit sa Ayungin Shoal si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Gen. Romeo Brawner at iba pang matataas na opisyal ng militar. Nagtamo ng pinsala ang dalawa sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na tinarget ng water cannon at ginitgit ng China. Pero nakasampa sila sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa loob ng bahura. Nagpa-Patrol, Raffy Santos. TV Patrol, Lunes, 11 Disyembre 2023