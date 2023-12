Watch more on iWantTFC

Pinatawag na ng Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador Huang Xilian para tanggapin ang pormal na protesta sa magkasunod na pagbomba ng tubig at panggigitgit ng Chinese Coast Guard at maritime militia sa mga barko ng Pilipinas nitong weekend. Iginiit naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magpapatinag ang Pilipinas sa pagsulong ng karapatan at hurisdiksiyon nito sa dagat na bahagi at sakop ng teritoryo ng bansa. Nagpa-Patrol, Joyce Balancio. TV Patrol, Lunes, 11 Disyembre 2023