Biyaheng-Europa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong gabi ng Linggo para daluhan ang ASEAN-EU Commemorative Summit sa Brussels, Belgium. Ayon sa Department of Foreign Affairs, may one-on-one meeting din siya sa ibang lider ng bansa at mga opisyal ng ilang malalaking kompanyang planong palaguin ang operasyon sa Pilipinas. Nagpa-Patrol, Pia Gutierrez. TV Patrol, Linggo, 11 Disyembre 2022