Kani-kaniyang pakulo ang mga taga-suporta at mga tatakbong pangulo sa Halalan 2022. Mayroong nagsagawa ng bloodletting drive, may namigay ng relief packs, at mayroon pang libreng masahe. Nagpapatrol, Jeffrey Hernaez. TV Patrol Weekend, Sabado, December 11, 2021.