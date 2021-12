Watch more on iWantTFC

Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mapayapa at mapagkakatiwalaang halalan sa susunod na taon. Ito ang pangako niya sa kaniyang pagdalo sa democracy summit na inorganisa ni US President Joe Biden. Iginiit rin niyang buhay at namamayani ang malayang pamamahayag sa Pilipinas. Nagpa-Patrol, Johnson Manabat. TV Patrol Weekend, Sabado, Disyembre 11, 2021.