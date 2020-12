Bulacan makikipagpulong sa NLEX hinggil sa RFID system

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Makikipag-pulong ang lokal na pamahalaan ng Bulacan ngayong Biyernes sa operator ng North Luzon Expressway para talakayin ang hinggil sa pagpapatupad ng RFID at iba pang isyu.

“Meron kaming meeting ngayon to thresh out everything. Nagkakaroon kasi ng comparison sa ibang bansa, lalo na sa South Expressway na ‘di ganun naman ang problema,” sabi ni Guiguinto, Bulacan Mayor Boy Cruz.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Cruz na malaking problema sa kanila ang mahabang pilang idinudulot ng implementasyon ng RFID.

“Minsan umaabot ng 4 hanggang 5 kilometro,” sabi niya.

Igigiit din umano nila sa NLEX operator na Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) ang paglalagay ng cashless toll collection habang di pa napeperpekto ang RFID.

“Ano ba 'yung intervention na ginagawa nila to correct the situation,” sabi ni Cruz.

Bukod sa problema sa RFID, kanilang tatalakayin din ang ibang isyu tulad ng pagsasara noon sa NLEX Guiguinto Exit at ang usapin sa Balintawak-Tabang toll.

“Sa amin yung Balintawak-Tabang. Tapos na po ang franchise nito. There was a time itinurnover na po sa amin ito at wala na pong bayad pero dahil doon sa maintenance, hindi ko alam bakit na extend yung franchise at yung din ag ginagawa namin ng pag-aaral kung yun bang sinisingil sa aming ngayon ay tama,” sabi niya.

Nauna nang sinuportahan ng mga alkalde sa Bulacan ang ginawang pagsususpinde ni Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian sa business permit ng NLEX habang inaayos ang problema sa RFID system.

“Sa akin po, hindi kailangang ipasara. Ang kailangan po humanap ng solusyon. Ang kailangan po pag-usapan po ito hindi kailangang isara at ako’y naniniwala na meron pong solusyon dito. Technological problem lang po ito that can be corrected,” sabi niya.