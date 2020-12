Mga pag-ulan nagdulot ng baha sa ilang lugar sa Oriental Mindoro

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Nakaranas ng matinding pagbaha ang ilang lugar sa lalawigan ng Oriental Mindoro nitong mga nakaraang araw dahil sa mga pag-ulan.

Ayon kay Oriental Mindoro Gov. Humerlito Dolor, mula Puerto Galera hanggang Pinamalayan naranasan ang mga pagbaha noong nakaraang Biyernes at pinakahuli nitong Martes.

“Basically, 'yung lakas ng ulan that’s the first contributory factor pero kung bakit ganun katindi sa area ng Victoria at Naujan, biglaan po kasi ito, the past week lang po nangyari na ganun ulit kataas,” sabi ni Dolor.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Dolor na sa inspeksiyong isinagawa ng provincial government may tatlong linggo na ang nakaraan sa pinanggagalingan ng tubig na dumadaloy sa pangunahing mga ilog, nakita nilang tila nagkaroon na ng isla doon. Umiba na rin ang daloy ng tubig.

“Sa halip na dumaan sa malalaking ilog, doon na po lumulusot sa Alcate River lahat. And because of that, 'yung maliliit pong tributaries ngayon hindi naman niya kaya 'yung volume of water, 'yun po ang rumaragasa going to Victoria, Naujan,” sabi niya.

Hindi rin makapasok ang mga ipinadala nilang heavy equipment sa lugar dahil sa lalim ng tubig hanggang ngayon.

“Kaya kahapon nagtawag ako ng meeting, 'yung provincial task force on flood mitigation and inutusan natin ang DPWH (Department of Public Works and Highways), provincial engineering at saka municipality na imobilize lahat,” sabi niya.

May inaasahan pa umanong mga pag-ulan sa susunod na limang araw kaya hihintayin muna nilang gumanda ang panahon bago muling ipadala ang equipment ng provincial capitol at DPWH.

“Para po 'yung around 1.5 kilometers na problema doon sa taas na naging island na halos, silted na, maibalik doon sa dati niyang lalim para 'yung tubig bumalik ulit sa dating malalaking ilog at ma-distribute para hindi mabilis ang pagbaba ng tubig,” sabi ni Dolor.

Dagdag pa niya na halos silted na ang lahat ng 14 major rivers nila sa lalawigan din.

- TeleRadyo 10 Disyembre 2020