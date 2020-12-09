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Mag-asawang tulak, timbog sa buy-bust sa Caloocan

ABS-CBN News

Posted at Dec 10 2020 07:50 AM

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MAYNILA - Sa kulungan magpapasko ang isang mag-asawa matapos mahuli sa buy-bust operation na ikinasa ng Northern Police District sa Barangay 34, Caloocan City.

Nasa drug watchlist ang lalaking suspek na si alyas Dante na kalalaya lamang sa kulungan noong Marso dahil din sa pagdodroga.

Naaresto din nitong Miyerkoles ng gabi ang asawa niyang si Mae na kasama niyang nagbebenta ng ilegal na droga.

Gamit ang boodle money, nakabili ang mga pulis ng medium sized sachet ng umano’y shabu.

Nakumpiska sa mag-asawa ang 60 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng P442,000.

Mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mag-asawa.

- TeleRadyo 10 Disyembre 2020
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