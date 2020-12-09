Mag-asawang tulak, timbog sa buy-bust sa Caloocan
ABS-CBN News
Posted at Dec 10 2020 07:50 AM
Ilegal na droga, shabu, buy bust operation, Caloocan buy bust operation, Northern Police District, TeleRadyo
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