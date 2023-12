Resupply boats ng BFAR binomba ng water cannon ng China vessels

Watch more on iWantTFC

May panibago na namang insidente ng harassment ang China sa West Philippine Sea. Tatlong barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na kasama sa resupply mission para sa mga mangingisda ng Pinoy sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa Zambales ang binomba ng water cannon ng barko ng China Coast Guard. Sinubukan ding harangin ang mga barko ng BFAR para hindi makalapit sa bahura. Nagpa-Patrol, Jose Carretero. TV Patrol, Sabado, 9 Disyembre 2023.