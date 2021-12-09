Paggawa ng World AIDS Day mural natapos na
Jekki Pascual, ABS-CBN News
Posted at Dec 09 2021 09:25 AM
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