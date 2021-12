WalangPasok: Disyembre 9, Huwebes dahil sa shear line

Watch more on iWantTFC

MANILA -- Sinuspinde ang pasok sa mga paaralan at opisina ng gobyerno sa Tacloban City ngayong araw dahil sa patuloy na nararanasang mga pag-ulan.

Magdamag na naranasan ang katamtaman hanggang mabigat na pag-ulan sa lungsod dulot ng shear line na patuloy na nakakaapekto sa Eastern Visayas.

"Kasalukuyan ano, malakas na malakas ang ulan, it’s been more than 12 hours na walang tigil itong ulan dito sa Tacloban, kaya we temporarily suspended 'yung pabakuna muna dahil masyadong malakas 'yung ulan ano and suspended work also at saka ibang klase dito," ayon kay Mayor Alfred Romualdez.

Ayon kay Romualdez, binabantayan na nila ang mga bahagi ng lungsod na maaaring maapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa.

"Tumataas yung tubig, kasalukuyan. Alam niyo po dito kasi manggagaling yung tubig niyan sa bundok eh so you know it will flow down to the city in a couple of hours so pinaghahandaan din namin yan, at nakikita namin, may mga ibang low-lying areas already na the water is starting to rise," aniya.

"We are preparing para sa mga landslide areas, itong mga flooding dito, so pinaghahandaan namin yan but right now we feel na ang recommendation ng (City Disaster Risk Management) is to suspend first the work and itong pabakuna."

Wala pang ipinapatupad na forced evacuation sa lugar, ani Romualdez.

Ayon sa 24-hour public weather forecast ng PAGASA ngayong Huwebes, apektado rin ng shear line ang Eastern Visayas, Surigao del Norte, Dinagat Islands, hilagang bahagi ng Cebu, Negros Occidental, Sorsogon, Masbate, Misamis Provinces, Camiguin, Agusan del Norte, Surigao del Sur, at iba pang bahagi ng Visayas.

--ulat ni Jeannette Ruedas