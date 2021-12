Watch more on iWantTFC

Malaki ang papel ng katotohanan at ng malayang pamamahayag sa demokrasya. Ito ang binigyang-diin ng 2 Pilipinong mamamahayag na kabilang sa mga nagbukas ng US Summit for Freedom ngayong taon. Nagpa-Patrol, Wena Cos. TV Patrol, Huwebes, 09 Disyembre 2021