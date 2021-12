Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nanawagan ang Department of Information and Communication Technology (DICT) sa lahat ng lokal na pamahalaan na magtalaga pa ng maraming encoder para agad na mailagay ang impormasyon ng taong nagpabakuna.

Ayon kay DICT Undersecretary Manny Caintic kailangan ang impormasyon ng mga nagpabakuna para sa mas mabilis na pagkuha ng vaccine certificate.

“Patuloy po ang panawagan namin sa mga LGUs na in as much as naglalaan sila ng mga sapat na tao sa mga vaccination, and we are thankful for that, kailangan kasama sa vaccination team ang encoders sa dulo at kailangan ma encode agad on that day or even on the following day nang sa ganun yung mga nagrerequest ng mga vaccination certificate ay makukuha nila,” sabi ni Caintic.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Caintic na mahalaga rin na tama ang impormasyong mai-encode sa pangalan, kung may Jr., o Sr. ba ito.

Pahayag ni Caintic, ang Quezon City ang isa sa mga lungsod sa Metro Manila na kailangan pang maghabol pagdating sa pag encode ng mga impormasyon.

Marami naman aniyang mga lungsod sa National Captal Region ang maganda ang performance at nakakasunod ng maayos sa pag-encode sa database.

“Para doon sa mga LGUs na may problema sa connectivity, meron po tayong offline mode na itinuro,” sabi niya.

Dagdag niya na nitong nakaraang National Vaccination Days, marami silang nakuhang volunteers mula sa ibang mga ahensya tulad ng Department of Labor and Employment at Commission on Higher Education.

“Ang vax cert important siya lalo na sa international travel kasi kinikilala na siya. Sa local, may ilang mga probinsiya gusto na rin na yang pruweba like in the province of Bohol, which is really admirable,” sabi niya.

Pero paalala niya na dapat ang mga LGU ay tanggapin pa rin ang vaccination card ng tao na inisyu ng kanilang lokal na pamahalaan lalo na sa domestic travel.

“Sapat naman ang vaccination card as proof,” sabi niya.

- TeleRadyo 9 Disyembre 2021