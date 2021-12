Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Sarado na ang bahagi ng isang pangunahing kalsada sa Valenzuela City.

Ito ang Fatima Avenue na isang mahalagang daanan sa lungsod dahil nasa naturang kalsada ang National Shrine of Our Lady of Fatima, Museo Valenzuela, Our Lady of Fatima University at residential at commercial areas.

Ayon kay Mayor Rex Gatchalian, isinara nila ang bahagi ng kalsada dahil gagawin itong isang linear park o parke. Ibig sabihin, permanente nang hindi ito madadaanan ng mga sasakyan.

Pag nagbukas muli ang lugar sa susunod na taon, pedestrian friendly na ito o para na lang sa mga tao na gustong maglakad o mag jogging.

Ayon sa alkalde, nais nilang dagdagan ang open spaces at green spaces sa lungsod.

Kilala ang Valenzuela na industrial zone o may maraming factory, kaya nais ng lokal na pamahalaan na magkaroon ng mga parke. Wala rin aniyang puputulin na puno sa kalsada, bagkus dadagdagan pa ito ng mga halaman at aayusin ang mismong daanan ng mga tao.

Makatutulong rin aniya itong open space sa local economy dahil maaaring gumanda rin ang negosyo ng mga shop at restaurant sa Barangay Marulas.

May harang na ngayon sa daan at makikita na nagsimula na ang redevelopment project. Para sa mga motorista, ang alternate route kung halimbawa pupunta ng Dambana ng Our Lady of Fatima, lumiko sa Fausto Street papuntang Adoracion Street o lumiko sa Serrano Street papuntang Bayani Street.

- TeleRadyo 9 Disyembre 2021