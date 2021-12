Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Hindi lubos maisip ng mga nasunugan sa San Andres Bukid sa lungsod na ito kung paano ipagdiriwang ang Pasko sa kanilang sitwasyon.

Naabo na ang kanilang mga tirahan at halos wala pa silang naisalbang mga kagamitan sa nangyaring malaking sunog noong Martes.

Halos 200 pamilya ang apektado ng sunog kaya sa dami ng nasunugan ay hiwa-hiwalay ang kanilang pansamantalang tinutuluyang.

May mga nakatira sa karatig barangay. Ang mga hindi na kayang i-accommodate ay sa kalsada na lang natutulog.

May mga tent naman na ipinahiram ang mga lokal na opisyal pero dagdag hamon pa rin ang paglamig ng panahon.

Ayon sa barangay, may mga residente nang inuubo at sinisipon at pangamba nila na dumami pa ang magkasakit.

Bukod sa mga gamit para sa bahay, hiling nila mga gamot para sa matatandang may high-blood pressure. — TeleRadyo 9 Disyembre 2021