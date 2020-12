Resort binatikos dahil sa insidente kaugnay ng batang may autism

Watch also in iWantTFC

Iniimbestigahan na ng Department of Tourism ang naging hindi magandang karanasan ng isang special needs child sa isang resort sa Cebu. Sinita kasi ng resort ang pag-iingay ng isang batang may autism habang nasa swimming pool. Nagpa-Patrol, Jeffrey Hernaez. TV Patrol, Miyerkoles, 9 Disyembre 2020