Makabayan bloc nanggagalaiti sa bicam-approved budget ng NTF-ELCAC

Inaprubahan ng bicameral conference committee ng Kongreso at Senado ang hirit na budget ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) at hindi ito binawasan, kaya nanggagalaiti ang Makabayan bloc na biktima umano ng matinding red-tagging ng kontrobersiyal na ahensiya. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Miyerkoles, 09 Disyembre 2020