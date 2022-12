Watch more on iWantTFC

Inihayag ng United Nations Special Rapporteur on the Sale and Exploitation of Children ang inisyal na ulat at ilang rekomendasyon para malabanan ang pang-aabuso sa mga bata sa Pilipinas. Kabilang dito ang pagsasanay sa mga opisyal na tumatanggap ng ulat tungkol sa ganitong mga kaso. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Huwebes, 8 Disyembre 2022.