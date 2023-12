DOH: Walang outbreak ng 'walking pneumonia'

Watch more on iWantTFC

Naka-recover na ang apat na kaso ng Mycoplasma pneumoniae o "walking pneumonia" sa bansa, na unang kinumpirma ng Department of Health (DOH) na natukoy nito sa influenza-like illnesses. Muli ring binigyang diin ng DOH na hindi na bago ang mga natukoy na kaso at ang mismong sakit, at sinigurong wala pang outbreak nito sa ngayon. Nagpa-Patrol, Arra Perez. TV Patrol, Huwebes, 7 Disyembre 2023