MAYNILA — Kailangan pang pag-aralan ang panukalang batas na naglalayong pababain ang edad ng senior citizens sa 56 mula 60, sinabi ng National Commission of Senior Citizens (NCSC) ngayong Miyerkoles.

“Tinanong po tayo diyan at medyo good news but kailangan pag-aralan din yata ito kasi yung cost implication,” ayon kay NCSC chairperson Atty. Franklin Quijano.

“Talagang siyempre, yung citizens discounts naman ang pag-uusapan, medyo kailangang mag-aral din tayo dito dahil ang mga negosyo po ay kailangang i-calculate nila yung cost implication, dadami po ang senior citizens from that point of view,” aniya sa panayam ng TeleRadyo.

Sinanbi ni Quijano na dapat ding siguruhin ng pamahalaan na mabibigyan ng benepisyo ang lahat ng mga senior citizens, sakaling humaba nga ang listahan nito.

Sa ilalim aniya ng social pension ng Department of Social Welfare and Development, inuunang makatanggap ang mga edad 80 pataas, sunod ang mga nasa 70-taong-gulang, at huli ang mga edad 60 dahil na rin sa limitadong pondo.

“But if you expand it some more sa 56, ‘di ibig sabihin, kung kulang ang pera, huli pa rin yung matatanggap ng 56. In fact, sa ngayon may mga 60 years old na nagrereklamo na na wala silang tinatanggap maski mahirap sila dahil hindi sila kasali sa budget,” paliwanag ni Quijano.

Handa aniya ang NCSC na makipag-ugnayan sa mga mambabatas para ibahagi ang kanilang pananaw tungkol sa panukala.

Dagdag niya, dapat ding isulong ng gobyerno ang kalusugan ng mga senior citizens.

“We want our seniors to really be productive, and to do that hindi lang natin dapat pag-usapan ang employment, but yun pong mga skillsets nila, yung mga abilidad nila na pwede pa nilang ipamahagi sa mga next generation. Sana po pag-aralan natin paano natin ipamahagi yung sinasabi nating enterprise development, baka makakatulong yung mga senior citizens,” mungkahi niya.

“And then of course, hindi naman magiging productive ang seniors kung hindi siya healthy, kaya yung pinag-usapan natin kanina na bakuna, immunity-building, importante din sa mga senior citizens.”

— TeleRadyo, 7 Disyembre 2022