MAYNILA – Iginiit ng Colegio de San Agustin (CSA) sa Makati na hindi nila kinukunsinti ang mga insidente ng karahasan at bullying sa kanilang eskwelahan.

Ito’y matapos kumalat sa social media ang video ng dalawa nilang estudyante na nagsusuntukan sa loob ng campus.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ng tagapagsalita ng paaralan na si Atty. Joseph Noel Estrada na maraming ipinatutupad na programa laban sa bullying ang nasabing paaralan.

“To be clear ano, to everyone, the school does not condone violent behavior and talaga pong ikinagulat din, na nalungkot at nabahala yung school community,” aniya.

Ayon kay Estrada, patuloy ang imbestigasyon ng paaralan sa nag-viral na insidente, at pansamantalang sinuspinde ang mga nasangkot na estudyante.

Tinitingnan na rin umano nila ang record ng mga estudyante dahil sa mga ulat na ilan sa mga nasangkot ang dati nang inireklamo ng bullying.

“Just to give an update, immediately after the incident, siyempre tiningnan muna yung dalawang estudyante na dinala sa clinic to attend to their injuries, and after that, merong mga estudyante pa na naipatwang ‘no, so more or less 10 sila, kasama na po yung dalawang nag-away, at kasama na po sila doon sa nahingan ng mga statements,” kuwento ng abogado.

Giit ni Estrada, ang bullying ay problema hindi lang ng CSA kundi maging ng ibang paaralan sa bansa.

“Ang problem po ng bullying is ano, many of the cases remain unreported…bullying kasi, yung nature ng mga studyante na binu-ully , yung unlikely to report, unlikely to complain. So, kaya ang laging challenge sa eskwelahan is to promote awareness, encourage them to speak up and of course promote yung positive and friendly environment.”

Gayunpaman, aniya, sinisikap na ng CSA na pigilan ang pagkakaroon pang muli ng insidente ng bullying sa kanilang paaralan.

“We really have to check ‘no, hindi lang doon sa incident na yon but, tama kayo, we have to check now what should be done moving forward to prevent this from happening.”

--TeleRadyo, 7 Disyembre 2022