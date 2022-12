ALAMIN: Mga sintomas ng hand, foot, and mouth disease

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Tumataas ang bilang ng mga kaso ng hand, foot, and mouth disease (HFMD) sa buong bansa, ayon sa pinakahuling datos mula sa Department of Health, bagaman walang deklarasyon ng outbreak.

Ano nga ba ang sintomas ng sakit na ito?

Sa isang panayam sa TeleRadyo ngayong Miyerkoles, ipinaliwanag ni Dr. Francis Olaso kung paano malalaman ng mga magulang na posibleng may HFMD na ang kanilang mga anak.

“Kung meron pong exposure ang bata sa isang kapwa niya bata na nakalaro o nakasalamuha, after 3-5 days, possible na po siyang mag-develop ng mga symptoms,” ani Olaso.

“Nandyan po yung paglalagnat, pagkakaroon po ng sore throat, lack of appetite or poor appetite, lack of energy, mild na pananakit ng katawan, and yung appareance nga po ng mga blisters around the mouth, inside the mouth and even sa mga palad at talampakan,” dagdag pa niya.

Payo ng doktor, dapat umiwas muna ang mga bata sa mga kalaro nilang may HFMD.

“I-avoid po yung mga bata sa mga close contact with children na may hand, foot, and mouth disease since mabilis po ang transmission via respiratory droplets and via contaminated surfaces and contaminated objects.”

Kuwento ni Olaso, nasa 10 hanggang 15 batang may HFMD ang kumonsulta sa kaniya mula nitong nakaraang Huwebes hanggang nitong Sabado.

“Ang madalas na binabanggit ng mga magulang is yung mga kalaro nila, doon daw nakukuha, doon po nila nakuha. So madalas po ano, ang mga kuwento ng mga magulang is, sa eskwelahan, sa mga palaruan, even yung mga palaruan sa mall,” aniya.

--TeleRadyo, 7 Disyembre 2022