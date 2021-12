Number coding, unti-unti nang nakakabawas trapiko: MMDA

Watch more on iWantTFC

MANILA – Tila unti-unti nang nagbubunga ang muling pagpapatupad ng number coding scheme sa Metro Manila, ayon sa isang opisyal ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

Ayon kay MMDA Traffic Engineering Center director Noemi Tibayan Recio, napansin na nila ang pagluwag ng daloy ng trapiko sa ilang lugar sa Metro Manila.

“So yung initial assessment namin last week, napuna namin na by 8pm, medyo maluwag na, lalo na dito sa northbound kasi yung problema natin parati pagka hapon eh. Uwian eh. So, noong before na wala tayong number coding, mga 7 p.m., 7:30 p.m. ang buntot ng traffic is nasa Pasay Road, papuntang ADB sa may Megamall.”

“Pero during the last three days, last week, napuna natin na maikli, hindi ganoon kahaba and by 8 p.m., andito na lang sa ano, sa may Orense, nung sumunod na araw nandito sa may Shaw Boulevard, so ibig sabihin, sa obserbasyon namin, is kahit papaano nagkaroon naman ng magandang effect itong ating number coding scheme.”

Maging sa ilang bahagi ng Quezon City ay unti-unti na ring lumuluwag ang trapiko, ayon kay Recio.

“Doon sa may area ng Quezon City Academy u-turn slot ano, meron kasing ginagawa doong common station, talagang problema namin yan tuwing gabi umaabot doon sa ibabaw ng Quezon Avenue Flyover ang traffic diyan.”

“Pero nitong, since nag-number coding kami, may mga tao kami sa field, may cameras kami, CCTV cameras, na-monitor namin na madaling mawala and hanggang, by 8 p.m. hanggang doon na lang siya sa may Trinoma, hindi na doon sa may ibabaw ng Quezon Avenue.”

Ani Recio, hindi na nila inaasahang aabot pa sa pre-pandemic level ang dami ng mga sasakyan sa pagpapatupad nila ng number coding scheme.



“Yung before pandemic natin sa Edsa ang volume natin is more than 405,000 vehicles a day,” paliwanang ni Recio.

“Noong November 12 nga, pinaka-peak natin na bilang, that was Friday, 401,000. So ibig sabihin, konting-konti na lang, aabutin na natin yung 405,000, and dito sa ginawa nating number coding ay inaasahan natin na hindi na natin malalampasan yung 405,000 na pre-pandemic volume.”

--TeleRadyo, 7 December 2021