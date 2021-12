Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Nagtungo sa Pasay City General Hospital ang mga bombero para magbigay aliw at saya sa mga medical frontliners.

May banda na tumugtog sa taas ng firetruck at may iba ring kumanta sa baba.

Nakasuot ng santa hat ang mga bombero at pati ang kanilang mascot ay present din. Christmas theme ang firetruck na may Christmas lights at Christmas tree pa.

Ayon sa Bureau of Fire Protection Pasay, ang bomberoling ay proyekto nila para sa isang fire-free na lugar at maturo na rin ang fire safety ngayong holiday season.

At kahit carolling ito, hindi humingi ng pera ang mga bombero, kundi sila pa ang nagbigay ng pagkain at rosas sa mga nurse, doctor at hospital staff. Pati ilang mga pasyente, inabutan rin ng regalo.

Masaya namang tinanggap ng mga pasyente at hospital employee ang tulong ng mga bombero at nakikanta na rin sila sa mga awitin ng BFP Pasay.