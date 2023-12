Watch more on iWantTFC

Kabilang sa mga nahuhuling bansa ang Pilipinas pagdating sa husay ng mga estudyante sa math, science at reading kung ikukumpara sa ibang mga bansa. Ayon ito sa 2022 Programme for International Student Assessment o PISA. Sinisimulan naman ng Department of Education ang ilang reporma para mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Nagpa-Patrol, Joyce Balancio. TV Patrol, Miyerkoles, 6 Disyembre 2023.