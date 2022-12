QC handang magpatupad ng pagbabago sa traffic scheme

Watch more on iWantTFC

MANILA – Handa ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na magpatupad ng mga pagbabago sa kanilang ipinapatupad na traffic scheme ngayon sa lungsod, ayon sa isang opisyal nito.

Inulan ng reklamo ang dry run ng pagbubukas ng zipper lane sa nasabing lungsod nitong Lunes.

“Any criticism po tinatanggap po namin at para doon po kami mag-a-adjust, kung ano man po nga napapansin po ninyo,” ani Dexter Cardenas, officer-in-charge ng Quezon City Traffic and Transport Management Department.

Ani Cardenas, nasiyahan ang mga motoristang galing Commonwealth papunta ng Maynila sa ipinatupad na traffic scheme.

“Ang mga di po, ang mga medyo naapektuhan po sa pagsikip ay itong papuntang Circle. Kasi pagdating po dito sa may Edsa-Quezon Ave tunnel yung pababa ay nagiging one lane.”

“So yun yung pinaka-chokepoint po natin, yun po yung ating mga ni-resolve and hopefully today and in these coming days ay mas maano natin, at nakapag-adjust na rin ang mga motorista doon sa scheme, siguro mag-improve, we’ll see a greater improvement,” aniya.

Patuloy na nanawagan ng pasensya si Cardenas mula sa mga motorista.

“Sa ating mga kababayan po, pasensya na po at humingi po kami ng dispensa sa pagkaabala ng mga naapektuhan, yung papunta ng (Quezon Memorial) Circle, ito kasi’y ginagawa natin para sa general welfare ng ating komunidad,” sabi niya.

“We need your patience and cooperation po para naman po sa papaunlad ng ating bansa, ng ating komunidad, eh tulong-tulong po tayo. Sa mga ganitong problema, may konting sakripisyo, pero kung mas marami pong nakikinabang sana po, unawain po onti, give way po sa mga ganitong scheme po namin.”

“At asahan po ninyo, kami po ay patuloy nakikinig sa inyong mga suhestiyton, sa inyong mga criticism para naman po kami ay mas mapagbuti pa namin ang aming paglilingkod sa bayan.”

--TeleRadyo, 6 Disyembre 2022