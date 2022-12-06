Home  >  News

PatrolPH
TV Patrol

Online petition inilunsad para tutulan ang Maharlika wealth fund

ABS-CBN News

Posted at Dec 06 2022 08:01 PM

Watch more on iWantTFC

Naglunsad ng isang online petition para tutulan ang Maharlika wealth fund at mapigilan ang paglalagay ng pondo ng mga state pension fund doon. Pero siniguro ng mga nagsusulong ng batas na walang dapat ipangamba ang mga miyembro ng Social Security Systems at Government Service Insurance System. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Martes, 6 Disyembre 2022 

Bisitahin ang Patrol.PH para sa iba pang mga balita.
Read More:  Maharlika Wealth Fund   online petition   change.org   pension   pension funds  