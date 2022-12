Drugstore sa QC hinoldap umano ng guwardiya

Watch more on iWantTFC

(UPDATE) Hinoldap umano ang isang drugstore sa Quezon City ng mismong guwardiya nito ngayong Martes ng umaga.

Ayon kay Brig. Gen. Nicolas Torre III, Quezon City police district director, nangyari ang umano'y panghoholdap sa Mercury Drugstore sa E. Rodriguez Avenue corner Banawe Street dakong 6:30 ng umaga.

Dalawang buwan pa lang aniya nagtatrabaho ang guwardiya sa naturang branch bago ang panghoholdap.

"Ang nangholdap sa kanila ay kanilang nightguard. Security guard ng branch. Hinintay na dumating yung mga empleyado na mago-open. Dumating ang officer, kasama ang isang empleyado. Pinapasok niya sa loob ng Mercury, isinarado ang pinto, tinutukan at hinoldap. Binuksan nila yung vault," ani Torre sa panayam sa TeleRadyo.

Ayon sa pulisya, gumamit ng crowbar, martilyo, chisel at iba pang gamit ang guwardiya para sirain at mabuksan ang vault. Ani Torre, maaaring mahigit isa ang suspek sa pangho-holdap.

Wala namang nasaktan sa insidente.

Sabi ni Torre, maliit lang na halaga umano ang nakuha ng guwardiya sa krimen.

Sinisisi umano ng guwardiya ang kompanyang pinagtatrabahuhan dahil hindi ito kaagad pinauwi kahit na namatay ang kaniyang asawa nitong nakaraang buwan. Ayon sa pulisya, hinintay pa ang karelyebo ng guwardiya bago ito pinauwi.

"Whatever the reasons are, hindi acceptable ang kaniyang ginawa. Pero bigyan pa rin natin ng pagkakataon na i-explain ang sarili niya pag siya'y nahuli na," ani Torre.

Nagsagawa ng manhunt operation ang pulisya para sa guwardiya.

Bagaman natunton ang kaniyang bahay sa Payatas kung saan nakita ang hinihinalang perang nakuha nito mula sa vault ng drugstore, nanatiling at-large ang suspek.

- may ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News