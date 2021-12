Pekeng pulis huli sa Imus

Watch more on iWantTFC

Huli ang isang lalaki na nagpanggap na pulis sa Imus, Cavite. Nakuhanan pa siya ng kumpletong police uniform at baril.

Ayon kay PLtCol Noel Calaptia, OIC ng Imus City Police Station, inaresto nila si Leo Mendoza matapos magsumbong ang isang concerned citizen na may lalaking nagpaputok ng baril ng 3 beses sa kanilang lugar.

Pagdating ng mga pulis, nagpakilala ang suspek na isa siyang pulis na may ranggong SPO2.

Pero sa imbestigasyon ng Imus police station, wala ang pangalan ng suspek sa Personnel Accounting Information System ng PNP.

Nakumpiska pa sa 41 anyos na suspek ang ilang set ng police uniform kabilang na ang General Office Attire o kulay blue na uniform at fatigue field service uniform.

May pangalan rin ng suspek ang uniform na may patch ng Manila Police District. Bukod sa uniform, nakuhanan rin siya ng kalibre 45 baril at mga ID pa na nakasuot siya ng police uniform.

Nahaharap siya sa maraming kaso kabilang na ang paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act, Illegal Use of Insignias at Usurpation of Authority.

Nananwagan ngayon si PLtCol Calapatia sa mga distributor ng PNP uniform na wag ibenta ito sa mga sibilyan lalu na kung walang maipakitang ID.

Nanawagan rin siya sa publiko na magreport sa kanila sakaling nabiktima ng pekeng pulis.



ABS-CBN TeleRadyo, Dec. 6, 2021