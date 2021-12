Watch more on iWantTFC

Hiwa-hiwalay na reklamong cyberlibel ang isinampa ni Energy Secretary Alfonso Cusi at ng negosyanteng si Dennis Uy laban sa mga news companies at mamamahayag na nag-ulat tungkol sa reklamong isinampa laban sa kanila sa Office of the Ombudsman hinggil sa kontrobersiyal na Malampaya project.

Kinondena naman ito ng mga grupo ng mga mamamahayag at maging ng pinuno ng Philippine Bar Association na nag-alok ng tulong-legal sa mga mamamahayag. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Lunes, 06 Disyembre 2021