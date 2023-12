Truck sumalpok sa hardware store sa Dumaguete, 6 sugatan

Watch more on iWantTFC

Anim na katao ang sugatan matapos bumangga ang isang delivery truck sa isang hardware store sa Dumaguete, Negros Oriental nitong Lunes ng hapon.

Ayon kay Rald Sanchez, saksi at unang nakakakuha ng video ng insidente, masuwerte ang mga nakaligtas sa pangyayari lalo na't pumaloob ang trak sa tindahan sa Barangay Calindagan.

Kasama sa mga nasugatan ang delivery men, cashier, salesman, checker at customer.

Ani P/Lt. Stephen Polinar, tagapagsalita ng Negros Oriental Provincial Police Office, tapos nang magkarga ang driver ng truck nang bigla niya itong imaneho paloob ng tindahan. Tumalon din aniya ang driver palabas ng truck.

Mabilis na dinala ang mga sugatan sa pinakamalapit na ospital habang ang driver naman ay nasa kustodiya na ng pulis.

Nahaharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property.



Ulat ni Annie Perez