Selfie balita: Bangkay ng lalaki natagpuan sa sako; ulo nakabalot ng plastic

Natagpuan ng mga otoridad ang bangkay ng isang lalaki na nakasilid sa sako sa Brgy. 176, Caloocan alas tres ng hapon nitong Lunes.

Ayon sa isang barangay tanod, nakita ng isang nangangalakal ng basura ang bangkay.

Ayon kay Police Captain Joniber Blasco, Station Commander ng Caloocan PNP sub-station 13, wala pang pagkakakilanlan ang biktima na tinatayang nasa 32 hanggang 40 taong gulang.

"Mga bandang 3:15 ng hapon may nagreport po na concerned citizen dito sa sub station. Agad naming pinuntahan 'yung reported may nakita kami na found dead body na unidentified po," sabi ni Blasco.

May mga tattoo sa iba’t ibang bahagi ng katawan ang lalaking biktima, na natagpuang nakabalot ng plastic ang ulo at duguan.

Posible rin aniyang sinakal ang biktima.

"Sa nakita namin sa pagsisiyasat namin nakita namin na lalaki ang biktima, posibleng sinakal. Asphyxia. Nakita siya nasa sako. Walang tali pero meron po siya, para po siyang sinakal," dagdag ni Blasco.

Ayon naman sa mga taga-barangay, hindi residente ng Brgy. 176 ang lalaki.

Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga pulis, upang matukoy ang mga salarin na nag-iwan sa bangkay sa lugar.

Nananawagan naman ang Caloocan PNP sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa pagkakakilanlan ng biktima.