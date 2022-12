Watch more on iWantTFC

Matapos ang "PinasLakas" campaign at special vaccination days para sa vulnerable population nitong mga nagdaang buwan, mga bata naman ngayon ang binigyang prayoridad sa "Bakunahang Bayan" ng Department of Health. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Lunes, 5 Disyembre 2022