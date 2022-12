Watch more on iWantTFC

Nasagip ng Pasay police ang labing anim na taong gulang at dalawa pang babaeng biktima ng human trafficking sa isang condominium sa Pasay City.

Bunsod ng isang reklamo mula sa isang kaanak ng biktima, nadatnan ng mga pulis ang tatlumpung taong gulang na Chinese kasama ang tatlong biktima sa isang kwarto.

Ayon pa sa mga awtoridad, na-recruit ang mga biktima at pwersahang pinagtrabaho bilang sex worker ng isang Chinese national na si alyas Philip.

Kwento naman ng inarestong customer, nakita niya lang ang isang advertisement nito sa internet at kinontak ang mga numero para tumangkilik ng serbisyo.

Pinapunta siya sa condominum at inutusang pumasok sa isang kwarto at doon maghintay ng babae. Nagbayad umano siya ng apat na libong piso para rito.

Napag-alaman din ng mga pulis na ang grupong kinabibilingan ni alyas Philip ay sangkot rin sa produksyon at pagbebenta ng mga malalaswang content, paglalako at pag advertise sa pamamagitan ng iba’t ibang social media platform at social applications.

Nagsasagawa na ng follow-up operation ang mga pulis para mahuli si alyas Philip at iba pang utak sa likod ng krimen.

Ang suspek naman ay mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003.