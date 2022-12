Watch more on iWantTFC

Pinayagan na ng Department of Education ang in-person na pagdaraos ng Christmas party sa mga eskuwelahan at opisina nito. Pero pinaalala ng ahensiya na iwasan ang magarbong party at pamimigay na mamahaling regalo. Nagpa-Patrol, Arra Perez. TV Patrol, Lunes, 5 Disyembre 2022