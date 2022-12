Watch more on iWantTFC

Nagpakita sa Department of Justice ang suspendidong Bureau of Corrections chief na si Gerald Bantag para sa preliminary investigation sa Percy Lapid case. Sa mosyon ni Bantag, hiniling niyang mag-inhibit ang mga prosecutor na may hawak ng reklamong murder laban sa kaniya. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Lunes, 5 Disyembre 2022