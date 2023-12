Sapul sa CCTV: Lalaki patay matapos barilin ng kapitbahay sa Tondo

Watch more on iWantTFC

Patay ang isang lalaki matapos itong barilin ng kapitbahay na tauhan ng National Bureau of Investigation (NBI) noong Linggo (Disyembre 4, 2023) sa Tondo, Maynila.

Sa ulat ng Manila Police District (MPD), nangyari ang pamamaril sa bahagi ng Gagalangin sa Tondo, kung saan nilapitan ng biktima ang suspek habang nakikipagkwentuhan ito.

May hindi umano magandang sinabi ang biktima kaya uminit ang ulo ng suspek, dahilan para magkapisikalan sila hanggang sa nauwi ito sa pamamaril.

"Base sa salaysay ng suspek, matagal na siyang binu-bully ng biktima... Nakita sa CCTV itong biktima nilapitan ang suspek at inakbayan. Nakita natin nagkaroon din ng physical confrontation at nauwi ito sa pamamaril at ikinamatay ng biktima," ayon kay MPD Spokesman P/Maj. Philipp Ines.

Dati na rin umano nitong nakaalitan ang biktima dahil sa mga sinasabi nito sa kaniya.

"Lagi niya akong binu-bully tuwing dumadaan ako sa kanila, iniiwasan ko siya. Nung araw na 'yon, siya 'yung lumapit. Hindi na ako lumalapit sa kaniya e. May sinabi siya, nairita ako. Una, nagpambuno kami, kaya ayan may tama ako... Baka maagaw pa 'yung baril ko, inunahan ko na siya. Dinepensahan ko lang sarili ko," ayon sa suspek.

Narekober na ng mga awtoridad ang baril na ginamit ng suspek na inisyu ng NBI.

Sumailalim na rin siya sa paraffin test at kasalukuyang nakakulong sa MPD headquarters.

Nakatakda rin itong sampahan ng reklamong murder. — Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News